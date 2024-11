Raid di Israele nell'Est del Libano: almeno 24 morti - E’ salito ad almeno 24 morti il bilancio degli attacchi aerei israeliani nell’est del Libano . Lo riporta l’agenzia libanese Ani, citata dal Guardian, secondo cui quattro Raid hanno colpito diversi villaggi nella valle della Bekaa. Feedpress.me - Raid di Israele nell'Est del Libano: almeno 24 morti Leggi tutto su Feedpress.me (Feedpress.me - venerdì 1 novembre 2024)- E’ salito ad24il bilancio degli attacchi aerei israeliani’est del. Lo riporta l’agenzia libanese Ani, citata dal Guardian, secondo cui quattrohanno colpito diversi villaggia valle della Bekaa.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:in allerta per un possibile attacco dall'Iran. '10 morti innell'del'; Bombe su Beirut e Gaza. Hezbollah risponde con razzi. NYT: Khamenei ha ordinato di attaccare- Consigliere Khamenei: "Abbiamo capacità per costruire armi nucleari"; Medioriente, Netanyahu riunirà gabinetto sicurezza domenica sera. LIVE; Guerra, ultime notizie. Consigliere Khamenei: «Abbiamo capacità per costruire armi nucleari». Beirut, 24 morti innell’delintensifica isule colpisce Tiro. “Altri 11 morti”. Possibile attacco dall’Iran, corre il petrolio;dinell'del: almeno 24 morti; Approfondisci 🔍

Israele in allerta per un possibile attacco dall'Iran. '24 morti in raid nell'est del Libano'

(ansa.it)

E' salito ad almeno 24 morti il bilancio degli attacchi aerei israeliani nell'est del Libano. Lo riporta l'agenzia libanese Ani, citata dal Guardian, secondo cui quattro raid hanno colpito ... il ...

Libano, almeno 10 raid israeliani sulla periferia di Beirut: 2 morti e 4 feriti

(ilgazzettino.it)

L'aviazione israeliana ha intercettato nella notte in territorio siriano un drone lanciato da est verso Israele: lo ha reso noto su Telegram ... aereo israeliano circa dieci razzi provenienti dal ...

Beirut, '10 morti in raid israeliani nell'est del Libano'

(ansa.it)

Almeno 10 persone sono morte e 26 sono rimaste ferite negli attacchi israeliani nell'est del Libano, la maggior parte in un solo villaggio nella regione di Baalbek-Hermel. Lo rende noto il ministero ...

Israele, la minaccia dei Pasdaran: «Risposta dell'Iran sarà inimmaginabile». Raid dell'Idf su periferia Beirut: 2 morti e 4 feriti

(ilmessaggero.it)

L'aviazione israeliana ha intercettato nella notte in territorio siriano un drone lanciato da est verso Israele: lo ha reso noto su Telegram ... aereo israeliano circa dieci razzi provenienti dal ...