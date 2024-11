Perugia donna muore schiacciata dalla sua auto mentre fa benzina

Leggi tutto su Dayitalianews.com

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Dayitalianews.com: Tragico incidente in un distributore di carburante: unaha perso la vita,sua stessa vettura. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di giovedì 31 ottobre a, presso una stazione di servizio in via dei Filosofi. Stando alla ricostruzione dell’incidente, la conducente, unadi 65 anni, si era fermata per fare rifornimento. Dopo essere scesa dall’per fare, ha notato che il veicolo si stava muovendo, probabilmente perché aveva dimenticato di inserire il freno a mano. Nel tentativo di fermare l’per evitare che colpisse un’altra macchina parcheggiata, ha cercato di bloccarla con il corpo, rimanendo. Il personale del 118, giunto sul posto, non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Immagine di repertorio.