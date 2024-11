Oristanio ha scelto di sposare il progetto Venezia Leggi tutto su Calciomercato.com ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Calciomercato.com: Rimettersi in gioco e accettare la nuova sfida per recitare un ruolo da protagonista. Gaetanoha scelto di sposare il

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:a CM: “il più grande della storia. A Venezia per il progetto, ecco il segreto del Cagliari di Ranieri”; FcIN - L'Inter ha scelto Martinez: ecco perché lo spagnolo ha sbaragliato la concorrenza di Bento e Okoye; Gaetano, il “piccolo” che si vergognava di giocare a calcio; Gaetano, la storia del mancino che ha mandato l'Italia Under 17 ai quarti;, il piccolodel Volendam: 'Io, l'Inter e la Nazionale. Devo tutto a mio padre'|Estero;: «A Volendam per vincere il campionato. Inter, sei un sogno»; Approfondisci 🔍

Oristanio a CM: “Messi il più grande della storia. A Venezia per il progetto, ecco il segreto del Cagliari di Ranieri”

(calciomercato.com)

Rimettersi in gioco e accettare la nuova sfida per recitare un ruolo da protagonista. Gaetano Oristanio ha scelto di sposare il progetto Venezia in estate, rifiutando.

Oristanio a CM: “Mi ispiro a Dybala. Lautaro e Calhanoglu i più forti. Calafiori eccezionale. Casadei è un top"

(calciomercato.com)

Ad un passo da quota 100 presenze tra i professionisti. Gaetano Oristanio si appresta a tagliare il traguardo a stretto giro, un nuova tappa di un percorso lungo.

Oristanio, altra super partita. Ma è ancora dell’Inter? La formula della cessione

(fcinter1908.it)

Gaetano Oristanio è sempre più protagonista con la maglia del Veneza. Il talento azzurro è stato ceduto dall'Inter ma con percentuale ...

Oristanio: "Scelta forte firmare fino al 2029 con il Venezia. Inter? Non mi guardo indietro"

(tuttomercatoweb.com)

Gaetano Oristanio, trequartista del Venezia, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, nella quale ha parlato dei suoi obiettivi: "La.