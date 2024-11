Iltempo.it - Omicidio Rothschild, svolta clamorosa nelle indagini: Nuzzi svela la verità

(Iltempo.it - venerdì 1 novembre 2024)- Il caso del duplice misteriosodella baronessae della sua segretaria è stato riaperto dalla procura e dai carabinieri di Macerata. La novità arriva in esclusiva nella puntata di Quarto Grado in onda su Rete4. La scomparsa della baronessa Jeanettee della sua segretaria Gabriella Guerin è avvenuta il 29 novembre 1980 sui Monti Sibillini, nei pressi di Sarnano (Macerata). Gli scheletri delle due donne furono ritrovati 13 mesi dopo, il 27 gennaio 1982, in un bosco a Podalla di Fiastra da alcuni cacciatori. Oggi ci sarebbe unanell'inchiesta: il fascicolo è stato riaperto per duplice. E' arrivata l'ora dellaper la morte della baronessa e della sua segretaria?