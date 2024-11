Quotidiano.net - Nel 2027, il 62% di tutto l'eCommerce sarà fatto con lo smartphone

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Quotidiano.net: Milano, 30 Ottobre 2024 – I consumatori italiani sono sempre più alla ricerca di nuove esperienze e modalità di acquisto. Basti pensare, ad esempio, che nelil 62% dil’e-commercelegato allo smatphone. Sono queste alcune delle evidenze che caratterizzano la distribuzione organizzata nei prossimi anni emerse nel corso del Forum Retail, organizzato da iKN Italy, nella sua 24ª edizione. L’evento si conferma come il più grande hub di networking tecnologico per il mondo retail con quasi 4.000 partecipanti, più di 280 relatori e 40 ore di convegni. Sul palco della sessione plenaria sono state presentate diverse analisi del 2024 e previsioni per il 2025 attraverso ricerche esclusive e specifiche, per delineare una panoramica completa del comportamento dei consumatori in Italia.