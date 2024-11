Media, 'diversi missili israeliani su due palazzi di Tiro' - Gli aerei da caccia israeliani hanno lanciato "diversi missili" su due edifici situati vicino al complesso Imam Hussein nella città di Tiro, nel sud de Libano. Lo riferisce il giornale libanese L'Orient Le Jour. Altri raid dell'Idf hanno preso di mira diverse località nel sud del Paese, tra cui una casa nel viaggio di Arab Salim nella zona di Nabatieh, aggiunge il sito. Quotidiano.net - Media, 'diversi missili israeliani su due palazzi di Tiro' Leggi tutto su Quotidiano.net (Quotidiano.net - venerdì 1 novembre 2024)- Gli aerei da cacciahanno lanciato "" su due edifici situati vicino al complesso Imam Hussein nella città di, nel sud de Libano. Lo riferisce il giornale libanese L'Orient Le Jour. Altri raid dell'Idf hanno preso di mira diverse località nel sud del Paese, tra cui una casa nel viaggio di Arab Salim nella zona di Nabatieh, aggiunge il sito.

Israele, la minaccia dei Pasdaran: «Risposta dell'Iran sarà inimmaginabile». Raid dell'Idf su periferia Beirut: 2 morti e 4 feriti

Due persone sono state uccise e altre quattro sono rimaste ferite in seguito ai raid aerei israeliani delle ultime ore sul quartiere Ain el-Remmaneh di Beirut, nella periferia sud-orientale della ...

Medio Oriente: l’attacco di Israele all’Iran

È durato più di tre ore, con tre diverse ondate, l'attacco delle forze israeliane in Iran: lo riferiscono media israeliani, secondo cui Israele ha attaccato basi militari, sistemi di difesa aerea, imp ...

Medio Oriente: missili sul cessate il fuoco

Israele e Stati Uniti rilanciano l’ipotesi di cessate il fuoco, ma in Libano proseguono i bombardamenti e a Gaza, avverte l’Onu, c’è il rischio di “una pulizia etnica”.