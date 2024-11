Como, 1 novembre 2024 – La trasformazione definitiva del lago di Como in meta turistica internazionale non è la villa di Clooney, non sono le orde di turisti d’oltreoceano, né l’incoronazione del New York Times. È invece l’ultima, definitiva ma diciamo non proprio innovativa, trovata di marketing che sta facendo discutere in città: L’aria del lago di Como in lattina alla modica cifra di dieci euro. Curiosità sul lago di Como per una nuova iniziativa di marketing, 01 novembre 2024. ANSA/ENZO LAIACONA Un souvenir insolito, seppur non originale, ideato da un’agenzia di comunicazione comasca, Italy Comunica Srl, che si è ispirata a proposte simili, vedi L’aria di Napoli. La lattina da 400 ml è blu con il disegno di un motoscafo Riva, icona assoluta di lusso sul Lario. Ilgiorno.it - L’aria del lago di Como? In vendita in lattina. Il souvenir per i turisti che fa discutere Leggi tutto su Ilgiorno.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilgiorno.it:, 1 novembre 2024 – La trasformazione definitiva deldiin metaca internazionale non è la villa di Clooney, non sono le orde did’oltreoceano, né l’incoronazione del New York Times. È invece l’ultima, definitiva ma diciamo non proprio innovativa, trovata di marketing che sta facendoin città:deldiinalla modica cifra di dieci euro. Curiosità suldiper una nuova iniziativa di marketing, 01 novembre 2024. ANSA/ENZO LAIACONA Uninsolito, seppur non originale, ideato da un’agenzia di comunicazione comasca, Italy Comunica Srl, che si è ispirata a proposte simili, vedidi Napoli. Lada 400 ml è blu con il disegno di un motoscafo Riva, icona assoluta di lusso sul Lario.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: L’deldi? Inin lattina. Il souvenir per i turisti che fa discutere; L’deldiincome souvenir; Boom di turisti e asi vende l'in lattina a 10 euro; L'deldiin lattina come souvenir: quanto costa;deldiin lattina: il nuovo souvenir da 9 euro ha una sua tradizione; La villa da sogno degli ex Ferragnez che nessuno vuole comprare; Approfondisci 🔍

L’Aria del lago di Como in vendita come souvenir: 10 euro per una lattina ricordo dell’esperienza #comolake

(milano.repubblica.it)

Non è uno scherzo, né una provocazione ma l'idea di un'agenzia di comunicazione comasca che ha realizzato il souvenir Lake Como Air. Per chi voleva acquistarla la trova in confezioni da 400 millilitri ...

Boom di turisti a Como e c’è chi vende l’aria in lattina a 10 euro

(lasicilia.it)

Boom di turisti e a Como si vende l’aria in lattina a 10 euro. Curiosità sul lago per una nuova iniziativa di marketing. Le interviste a: Davide Abbaniale, inventore della lattina con aria del Lago di ...

Boom di turisti e a Como si vende l'aria in lattina a 10 euro

(milano.repubblica.it)

Curiosità sul lago per una nuova iniziativa di marketing. Le interviste a Davide Abbaniale, inventore della lattina con aria del Lago di Como; Alessandro Rapinese, sindaco di Como; Chiara Piscitelli, ...

L’Aria del lago di Como in vendida come souvenir

(repubblica.it)

Per essere precisi “100% aria autentica del Lago di Como, intrappolata in una lattina ... al prezzo al pubblico di circa 10 euro. I barattoli sono in vendita in città ma anche a Menaggio e Lenno e ...