La sfida del restyling del Dall'Ara | nuovo partner per il Bologna ma servono i fondi

Bologna e Webuild hanno firmato un accordo di partnership con diritto

Restyling dello stadio Dall’Ara, qualcosa si muove: Webuild nuovo partner del Bologna per i lavori

Il club di Saputo ha firmato l’accordo esclusivo fino a fine 2027. La società leader nelle costruzioni prende il posto di Fincantieri. Il progetto, a causa degli extracosti, sale a 200 milioni di euro ...

Il Bologna cambia partner per il restyling del Dall’Ara

Scaduto l’accordo con Fincantieri, scelto Webuild, big del settore. Ma mancano i 50 milioni per partire ...

Bologna avrà un nuovo stadio Dall’Ara, ecco come cambia: “Obiettivo Euro 2032”

Getting your Trinity Audio player ready... ROMA – Intesa sul restyling del Dall’Ara, che dunque va avanti nonostante le difficoltà riscontrate. Bologna Fc e Webuild hanno infatti firmato un accordo di ...

BOLOGNA, ACCORDO CON WEBUILD PER IL RESTYLING DEL DALL'ARA

Bologna Fc 1909 e Webuild hanno firmato un accordo di partnership con diritto di esclusivita fino al 31 dicembre 2027 per lo svolgimento ...