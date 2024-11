Ilgiorno.it - La rete virtuosa. I dieci municipi di “InnovA21“

Leggi tutto su Ilgiorno.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilgiorno.it: Anche il Comune di Nova Milanese è entrato a far parte dei soci di, facendo salire in questo modo a dodici il numero degli associati:comuni (Barlassina, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Lentate sul Seveso, Nova Milanese, Meda, Misinto, Seveso e Varedo) e due enti no-profit (Legambiente Lombardia e Fondazione Lombardia per l’Ambiente). Tutti i comuni soci sono confinanti e rappresentano la quasi totalità della Brianza Ovest. Una crescita che incrementa le possibilità di progettazione e rafforza le relazioni, a partire da quelle con il sistema locale dei parchi, il Parco delle Groane, il Bosco delle Querce e il Plis Grubria.