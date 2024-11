Inzaghi si trova a gestire uno dei momenti più intensi della stagione dell’Inter, con un calendario fitto di impegni tra Serie A e Champions League. L’allenatore nerazzurro può però contare su due “nuovi acquisti” interni che saranno fondamentali per le rotazioni nelle prossime settimane: Tomas Palacios e Tajon Buchanan, due giocatori che rappresentano soluzioni preziose per dare respiro ai titolari. IN DIFESA – Il primo “acquisto” per Inzaghi è Tomas Palacios, giovane difensore argentino che ha fatto il suo debutto assoluto nell’ultima vittoria contro l’Empoli. Palacios ha mostrato una buona personalità e una comprensione del gioco che hanno subito convinto l’allenatore. Inter-news.it - Inzaghi ora con un +2 nelle rotazioni dell’Inter! Nuova strategia nei cambi Leggi tutto su Inter-news.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Inter-news.it:si trova a gestire uno dei momenti più intensi della stagione, con un calendario fitto di impegni tra Serie A e Champions League. L’allenatore nerazzurro può però contare su due “nuovi acquisti” interni che saranno fondamentali per leprossime settimane: Tomas Palacios e Tajon Buchanan, due giocatori che rappresentano soluzioni preziose per dare respiro ai titolari. IN DIFESA – Il primo “acquisto” perè Tomas Palacios, giovane difensore argentino che ha fatto il suo debutto assoluto nell’ultima vittoria contro l’Empoli. Palacios ha mostrato una buona personalità e una comprensione del gioco che hanno subito convinto l’allenatore.

Inzaghi ora con un +2 nelle rotazioni dell’Inter! Nuova strategia nei cambi

L’introduzione di Palacios e il ritorno di Buchanan rappresentano per Inzaghi un’opportunità preziosa per gestire al meglio le forze.

