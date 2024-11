Il Trono di Spade sarà un film, progetto top secret di Warner

Leggi tutto su Dailyshowmagazine.com

(Dailyshowmagazine.com - venerdì 1 novembre 2024)- (Adnkronos) – Il mondo di Game of Thrones – Ildipotrebbe finire sul grande schermo. Dopo la serie tv di grande successo,Bros. sta sviluppando in gran segreto almeno unambientato nell’universo fantasy epico creato dallo scrittore e sceneggiatore statunitense George R.R. Martin. E in attesa del, sta per arrivare la serie prequel “A Knight of the Seven Kingdoms”, prevista per il 2025. Molteplici fonti raccolte da “The Hollywood Reporter” descrivono ilin una fase iniziale di sviluppo, senza alcun regista, cast o sceneggiatore definiti. Ma la major di Hollywood è intenzionata a esplorare l’idea che Westeros invada le sale cinematografiche. La mossa potrebbe rappresentare un cambiamento nella strategia della società per quanto riguarda il futuro di “Game of Thrones”.