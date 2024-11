Halloween la città si risveglia senza grandi ferite. Qualche intervento degno di nota, come quello riportato da Il Piccolo con un giovane che si aggirava in piazza Goldoni con una pistola finta, attività notturne di normale amministrazione per i sanitari Triesteprima.it - Feste, fuochi d'artificio e petardi: da Valmaura al centro, il "delirio" di Halloween Leggi tutto su Triesteprima.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Triesteprima.it: TRIESTE - La mattina dopo la sbornia dila città si risveglia senza grandi ferite. Qualche intervento degno di nota, come quello riportato da Il Piccolo con un giovane che si aggirava in piazza Goldoni con una pistola finta, attività notturne di normale amministrazione per i sanitari

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:d'e petardi: da Valmaura al centro, il "delirio" di Halloween; New Delhi avvolta dallo smog dopo id'per la festa di Diwali; Notti esplosive: lecon id’più belle d’Italia; Tutto pronto per la trentesima edizione di Halloween a Borgo a Mozzano; Weekend a Genova e dintorni: concerti, sagre, escursioni, bancarelle ed'; Dopo 13 anni torna “Ovada in festa” con id’in piazza Castello; Approfondisci 🔍

Diwali, cosa è la festa delle luci in India: fiori, caramelle e fuochi d'artificio per il capodanno gianista

(msn.com)

La data della festa varia perché ogni anno il calendario indù è basato sulla Luna. Nello specificifo, quest'anno si festeggia giovedì 31 ottobre ma il alcune aree la ricorrenza verrà celebrata venerdì ...

New Delhi avvolta dallo smog, «la qualità dell'aria è pessima» e tornano le mascherine: «Colpa dei fuochi d'artificio»

(msn.com)

Inquinamento record in India. La qualità dell'aria è di nuovo peggiorata a New Delhi, con un livello di polveri sottili che ha superato di ...

New Delhi avvolta dallo smog dopo i fuochi d'artificio per la festa di Diwali

(ansa.it)

La capitale indiana si è risvegliata questa mattina in una fitta rete di smog, dopo che ieri sera, e per tutta la notte, ovunque sono stati accesi fuochi d'artificio per festeggiare Diwali, a dispetto ...

Diwali 2024, cade oggi la festa delle luci indiana: cos'è e come si festeggia

(tg24.sky.it)

Si tratta di una celebrazione molto sentita in India al pari del Natale in Occidente. Prevede l'allestimento di luci, lampade a olio e candele, fuochi d'artificio e scambio di doni, e simboleggia la ...