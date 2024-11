Oasport.it - F1, Sergio Perez cambia telaio sulla sua Red Bull in Brasile per provare ad uscire dalla crisi

Leggi tutto su Oasport.it

(Oasport.it - venerdì 1 novembre 2024)non vede ancora la luce in fondo al tunnel e prova a giocarsi la carta della disperazione, chiedendo alla Reddi sostituire ilsua vettura. Il Drink Team ha deciso di assecondare la richiesta del pilota messicano, montando un’altra scoccaRB20 che guiderà Checo nel corso del weekend di Interlagos. “Gli abbiamoto il, cosa che possiamo fare. Ci ha chiesto se potessimo farlo e gli abbiamo risposto di sì. I ragazzi hanno un po’ di lavoro da fare, ma non gli è dispiaciuto“, ha dichiarato ai media il capo ingegnere Paul Monaghan durante il venerdì del Gran Premio del2024 di Formula Uno (fonte: Motorsport.com). In realtà non si tratta di unnuovo, bensì di un’unità già utilizzata in altre prove del campionato.