Metropolitanmagazine.it - F1 | GP Brasile, prove libere: Norris in testa, penalità per Verstappen

Leggi tutto su Metropolitanmagazine.it

(Metropolitanmagazine.it - venerdì 1 novembre 2024)- Si chiude la sessione di. Inc’ècon il tempo di 1:10.610. Seguono Russell e Bearman. Per quanto riguarda le Ferrari, Sainz chiude al 6° posto e Leclerc al 7°.15°, Hamilton 17°. Non solo il nuovo asfalto, nelle FP1 del Gran Premio del2024 c’è stata anche un’altra novità che riguarda la line-up della Haas. Infatti, Kevin Magnussen dovrà saltare tutte le attività in pista del venerdì dopo un malore. A prendere il suo sedile sarà nuovamente Oliver Bearman, che ha già sostituito il danese in Azerbaijan quando ha dovuto scontare la squalifica. Normalmente in pista, invece, Fernando Alonso che è finalmente guarito da un’intossicazione alimentare che proseguiva già dalla scorsa settimana in Messico. Presente nonostante il lutto al braccio Franco Colapinto a bordo della Williams che ha perso nella notte suo nonno paterno.