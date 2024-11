Thesocialpost.it - Crosetto: “Corea del Nord con la Russia, lo scenario peggiora: il fronte pro Putin spinge verso la guerra”

Leggi tutto su Thesocialpost.it

(Di venerdì 1 novembre 2024) Ladelha dichiarato la sua intenzione di sostenere lafino alla “vittoria” in Ucraina, come affermato dal ministro degli Esteri di Pyongyang, Choe Son Hui. La notizia si inserisce in un contesto internazionale sempre più teso e preoccupante, con l’ombra dell’intervento militareno che si profila sul conflitto che ha già devastato il cuore dell’Europa. Le parole di Choe Son Hui “Ribadiamo che staremo sempre fermamente al fianco dei nostri compagni russi fino al giorno della vittoria,” ha dichiarato il ministro degli Esterino. Un’affermazione che amplifica i timori, e fa presagire che l’esercito delladelpossa diventare un attore chiave nel conflitto ucraino, contribuendo ulteriormente alla destabilizzazione della regione.