Corrado Sassu, noto agente immobiliare romano di Casa a Prima vista, ha rivelato in un'intervista a Vanity Fair il momento in cui ha realizzato che qualCosa stava cambiando nella sua vita grazie al programma televisivo in onda su Real Time: "quando facevo la spesa e capitava che la gente mi chiedesse la foto, senza contare tutte le richieste per vendere o acquistare Casa su Instagram. Dentro di me ho sempre pensato di essere portato a esibirmi perché sono sempre stato capace di attirare l'attenzione, ed è anche per questo che sono contento che mi sia arrivata questa opportunità". L'agente, poi, ha detto di aver trovato la sua Casa dei sogni, "anche se ancora non ci vivo. È di una signora anziana, a metà strada tra Civitavecchia, dove vivono i genitori della mia ragazza, Roma, la città in cui lavoro, e Ladispoli, dove vive la mia famiglia. Liberoquotidiano.it - "Cosa succede quando faccio la spesa" :Casa a Prima vista, la rivelazione di Corrado Sassu Leggi tutto su Liberoquotidiano.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Liberoquotidiano.it:, noto agente immobiliare romano di, ha rivelato in un'intera Vanity Fair il momento in cui ha realizzato che qualstava cambiando nella sua vita grazie al programma televisivo in onda su Real Time: "facevo lae capitava che la gente mi chiedesse la foto, senza contare tutte le richieste per vendere o acquistaresu Instagram. Dentro di me ho sempre pensato di essere portato a esibirmi perché sono sempre stato capace di attirare l'attenzione, ed è anche per questo che sono contento che mi sia arrivata questa opportunità". L'agente, poi, ha detto di aver trovato la suadei sogni, "anche se ancora non ci vivo. È di una signora anziana, a metà strada tra Civitavecchia, dove vivono i genitori della mia ragazza, Roma, la città in cui lavoro, e Ladispoli, dove vive la mia famiglia.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: "Dedicata a te": il bonus da 500 euro per fare ladal 9 settembre.si può comprare (eno); Il bonus da 500 euro per fare lada oggi:si può acquistare (eè vietato); Carta Dedicata a te,si può e non si può acquistare?;comprare con la Carta Dedicata a Te (enon si può acquistare); Social Card dedicata a te 2024: quando arriva e a chi?; Al via la distribuzione della Social Card Dedicata a te da 500 euro: ecco 10 cose da sapere; Approfondisci 🔍

Bonus Spesa da 1000 euro, cosa c’è di vero ed a chi è destinato

(ilfattovesuviano.it)

Negli ultimi giorni, la notizia di un nuovo bonus spesa da 1000 euro ha attirato l’attenzione dei media e dei cittadini italiani, suscitando discussioni riguardo al suo possibile inserimento ...

Manovra, niente taglio del canone Rai. Codacons: «Stangata da oltre 400 milioni». Ai pensionati 3 euro in più, ai medici 17

(leggo.it)

Il pensionato dovrà solo decidere se fare la spesa o giocarsi qualche numero e ... Per il governo Meloni la salute non è la prima cosa. Una manovra vergognosa contro la quale faremo una dura ...

Cosa succede se faccio un incidente e non guido la mia auto?

(laleggepertutti.it)

Se la verità dovesse venire a galla, cosa avverrebbe? La domanda che l’assicurato si pone è la seguente: cosa succede se faccio un incidente e non guido la mia auto? Si ha diritto al pagamento dei ...

Spesa, in quali regioni costa di più? Le Marche in alta classifica: ecco quanto costa

(corriereadriatico.it)

In Italia la spesa alimentare diventa sempre più un pensiero per la maggior parte dei cittadini. C'è poi da considerare che i prezzi del carrello variano di regione in regione, così come la quantità ...