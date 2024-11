Unlimitednews.it - Conte “Atalanta tra le grandi, non faccio miracoli”

(Unlimitednews.it - venerdì 1 novembre 2024)- CASTEL VOLTURNO (ITALPRESS) – “Insidia mentale con l’? E’ una squadra forte che ha vinto l’Europa League. Si è qualificata per la Champions. Deve essere annoverata tra le squadre forti. Va dato merito al club, a Gasperini, di cui ho grande stima. E’ stato anche mio allenatore nella primavera della Juventus e tramite il duro lavoro ha ottenuto i risultati. Non si vince una coppa se non sei forte. Dobbiamo stare molto attenti. Magari loro possono sottovalutare la partita visto che noi non giochiamo in Champions”. Lo ha affermato il tecnico del Napoli, Antonio, presentando la partita di domenica al ‘Maradonà contro l’