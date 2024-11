Concordato preventivo biennale ha chiuso i battenti ieri, lasciando dietro di sé un panorama turbolento. Questo strumento, nato con l’obiettivo di attirare i contribuenti verso una regolarizzazione dei redditi non dichiarati, non ha scaldato gli animi come sperato dal governo. L’adesione sembra infatti essere stata al di sotto delle aspettative, e tra i commercialisti è scoppiato un vero e proprio malcontento, culminato nella richiesta di una proroga. Ma la risposta del governo è stata secca: nessuna estensione dei termini. Fisco a maglie larghe: controlli minimi sui lavoratori autonomi Per chi lavora in proprio, i controlli fiscali sembrano un lontano miraggio. Nonostante il leggero aumento delle ispezioni negli ultimi due anni, la Corte dei Conti ha rilevato che queste rimangono una rarità, interessando meno del 5% dei contribuenti autonomi. Quifinanza.it - Concordato preventivo biennale, stop alle adesioni: quante sono le imprese coinvolte Leggi tutto su Quifinanza.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Quifinanza.it: Ilha chiuso i battenti ieri, lasciando dietro di sé un panorama turbolento. Questo strumento, nato con l’obiettivo di attirare i contribuenti verso una regolarizzazione dei redditi non dichiarati, non ha scaldato gli animi come sperato dal governo. L’adesione sembra infatti essere stata al di sotto delle aspettative, e tra i commercialisti è scoppiato un vero e proprio malcontento, culminato nella richiesta di una proroga. Ma la risposta del governo è stata secca: nessuna estensione dei termini. Fisco a maglie larghe: controlli minimi sui lavoratori autonomi Per chi lavora in proprio, i controlli fiscali sembrano un lontano miraggio. Nonostante il leggero aumento delle ispezioni negli ultimi due anni, la Corte dei Conti ha rilevato che queste rimangono una rarità, interessando meno del 5% dei contribuenti autonomi.

