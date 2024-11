Conclave, recensione RoFF19: Ralph Fiennes giganteggia in thriller religioso ben congegnato - Dalla Festa del Cinema di Roma la nostra recensione di Conclave, thriller religioso di Edward Berger con un grande Ralph Fiennes e Stanley Tucci: tra segreti, intrighi e un finale controverso un high concept di grande coerenza interna, intelligente e ben congegnato Archiviato l’Oscar Edward Berger si è buttato sul Vaticano con Conclave, adattamento fedele del bestseller di Robert Harris che miscela il thriller religioso al giallo, con una sprizzata di cospirazionismo di drama e soprattutto con un finale che farà molto discutere. Ralph Fiennes e Stanley Tucci sono gli abilissimi protagonisti, nonché forse burattinai, di una storia che prende tante direzioni diverse, che spiazza e che diverte ma che, sopra ogni altra cosa, riesce a mantenere un’invidiabile coerenza interna tematica che viene sublimata dal proprio controverso (e scioccante) finale. .com - Conclave, recensione RoFF19: Ralph Fiennes giganteggia in thriller religioso ben congegnato Leggi tutto su .com (.com - venerdì 1 novembre 2024)- Dalla Festa del Cinema di Roma la nostradidi Edward Berger con un grandee Stanley Tucci: tra segreti, intrighi e un finale controverso un high concept di grande coerenza interna, intelligente e benArchiviato l’Oscar Edward Berger si è buttato sul Vaticano con, adattamento fedele del bestseller di Robert Harris che miscela ilal giallo, con una sprizzata di cospirazionismo di drama e soprattutto con un finale che farà molto discutere.e Stanley Tucci sono gli abilissimi protagonisti, nonché forse burattinai, di una storia che prende tante direzioni diverse, che spiazza e che diverte ma che, sopra ogni altra cosa, riesce a mantenere un’invidiabile coerenza interna tematica che viene sublimata dal proprio controverso (e scioccante) finale.

