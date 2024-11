Romadailynews.it - Cina: Paese e FIFA collaboreranno per sviluppo di calcio giovanile

(Di venerdì 1 novembre 2024) Ginevra, 01 nov – (Xinhua) – Il presidente dellaGianni Infantino ieri ha lodato gli sforzi dellaper lodel, ed entrambe le parti hanno promesso di collaborare per massimizzare il potenziale calcistico del. Infantino si e’ recato a Shanghai per un incontro di alto livello con funzionari governativi e sportivi, dove ha incontrato Zhang Jiasheng, vice direttore dell’Amministrazione generale cinese per lo sport, e Song Kai, presidente della Chinese Football Association (CFA), nel secondo giorno della sua visita in. “Abbiamo discusso dei piani di collaborazione per garantire che piu’ giovani giochino ed eccellano nel nostro sport, e anche di come il programmaForward possa favorire ulteriormente lodel”, ha dichiarato Infantino.