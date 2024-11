Ilnapolista.it - Bagnaia: «Non sono disposto a correre a Valencia, a costo di perdere il titolo»

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilnapolista.it: Peccoè ancora in lotta per confermarsi come campione del mondo di MotoGp. Qualora però la gara didovesse essere annullata, le sue speranze per ilpotrebbero essere compromesse. La città è stata devastata da un’alluvione che, ad oggi, ha provocato oltre 150 morti. Per ovvi motivi il Gran Premio è a rischio., giustamente, ha dichiarato da Sepang che non vuole, anche se questo significasseil: «Dipende da dove viene fatto, perché non credo che sia giusto, in ogni caso. Spero davvero che tengano conto che a livello etico, per ciò che sta accadendo, non è la situazione giusta, non è la cosa giusta da fare, adil’obiettivo massimo, che è quello di vincere il, non».