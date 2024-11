Auto fuori strada nel biellese, morto bimbo di 4 anni (Di venerdì 1 novembre 2024) (Adnkronos) – E' morto, dopo il ricovero all'Ospedale Regina Margherita di Torino, il bambino di 4 anni rimasto gravemente ferito in un incidente nel biellese, a Trivero, nella frazione Ferrero, dove un'Auto è finita fuori strada poco dopo mezzanotte. Inutili tutte le manovre per rianimarlo: il bimbo era arrivato con l'elicottero notturno già in condizioni L'articolo Auto fuori strada nel biellese, morto bimbo di 4 anni proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutto su .com (Di venerdì 1 novembre 2024) (Adnkronos) – E', dopo il ricovero all'Ospedale Regina Margherita di Torino, il bambino di 4rimasto gravemente ferito in un incidente nel, a Trivero, nella frazione Ferrero, dove un'è finitapoco dopo mezzanotte. Inutili tutte le manovre per rianimarlo: ilera arrivato con l'elicottero notturno già in condizioni L'articoloneldi 4proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Auto fuori strada nel Biellese, morto bimbo di 4 anni

È morto all'ospedale Regina Margherita di Torino il bambino di 4 anni che, la scorsa notte è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Trivero, in provincia di Biella. Il piccolo si trovava nell'au

