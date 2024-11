Lanazione.it - Amedeo Carboni sul disastro di Valencia: "Stavo per partire: è una città spettrale"

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it: AREZZO "Dovevo tornare nella mia amata, bellissimaquesto fine settimana, stavamo organizzando tutto perché con la mia società seguiamo il Gran Premio del Motomondiale: ma ora è una, tutto attorno i paesini sono stati spazzati via e non credo che la gara di moto si farà. Ho sentito tutti gli amici che ho ancora lì: un vero"., aretino di nascita eno di adozione, ha vissuto in riva al Turia per 20 anni. Ex terzino di Samp, Roma e Nazionale italiana, ha giocato gli ultimi anni della sua carriera con la maglia del, vincendo una Coppa Uefa e diventandone poi direttore sportivo. Un legame forte, che lo ha portato a vendere la casana ("ero proprio di fronte al vecchio fiume") solo nel 2018, per spostarsi a Barcellona. "Ho sentito i tanti amici rimasti a- racconta - è unenorme.