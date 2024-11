novembre 2024: supermercati e negozi aperti o chiusi in Italia per la Festa di tutti i Santi Oggi, 1 novembre 2024, si celebra la Festa di tutti i Santi. Una celebrazione cattolica molto sentita, con la quale si ricordano tutti i Santi della Chiesa, che per i fedeli intercedono presso Dio. Un giorno festivo, rosso sul calendario, per cui molte attività sono chiuse e non si lavora. Per questo tante persone si chiedono se oggi i negozi e i supermercati sono aperti o chiusi. Molti Italiani inoltre hanno approfittato per fare una vacanza fuori porta approfittando del ponte, visto che il 1 novembre cade di venerdì. Sono molti i negozi e i supermercati che rimarranno aperti in questo 1 novembre 2024, Festa di tutti i Santi, che cadendo di venerdì apre a un bel ponte, magari da trascorrere fuori casa. Tpi.it - 1 novembre 2024: supermercati e negozi aperti o chiusi in Italia per la Festa di tutti i Santi Leggi tutto su Tpi.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Tpi.it: 1inper ladiOggi, 1, si celebra ladi. Una celebrazione cattolica molto sentita, con la quale si ricordanodella Chiesa, che per i fedeli intercedono presso Dio. Un giorno festivo, rosso sul calendario, per cui molte attività sono chiuse e non si lavora. Per questo tante persone si chiedono se oggi ie isono. Moltini inoltre hanno approfittato per fare una vacanza fuori porta approfittando del ponte, visto che il 1cade di venerdì. Sono molti ie iche rimarrannoin questo 1di, che cadendo di venerdì apre a un bel ponte, magari da trascorrere fuori casa.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:aperti il 1°: dove fare la spesa nel giorno di Ognissanti; Ci sonoaperti il 1, Ponte di Ognissanti?; 1°, quali sono a Roma ie i centri commerciali aperti? La mappa per la Festa di Ognissan; Ponte di Ognissanti, iaperti in Toscana; Ponte di Ognissanti, iaperti il 1°a Firenze e provincia; Iaperti a Viterbo il primo

Supermercati aperti il 1° novembre: dove fare la spesa nel giorno di Ognissanti

(gazzetta.it)

Supermercati aperti l'1 novembre 2024 nel giorno della Festa di Tutti i Santi: i punti vendita in Italia dove si può fare la spesa nel giorno di Ognissanti.

Supermercati e centri commerciali a Roma aperti o chiusi il 1 novembre 2024? Orari

(msn.com)

Il 1 novembre è festa, un bel ‘ponte’ lungo per chi può permetterselo e un weekend lontano dal lavoro per molti. Ma non, purtroppo, per tutti. Perché se è vero che il 1 novembre, festa di ognissanti, ...

Ponte Ognissanti: ecco i supermercati aperti ad Arezzo. I sindacati: "Scelta irrispettosa"

(arezzonotizie.it)

Oggi, 1° novembre, i supermercati presenti nel territorio comunale di Arezzo rimarranno aperti sebbene - alcuni - con orario ridotto ...

Milano e dintorni, ecco l’elenco di negozi e supermercati aperti il 1° novembre 2024

(trend-online.com)

Il 1 novembre è la festa di Ognissanti. Quali supermercati restano aperti il 1 novembre a Milano? Ecco una lista con tutti gli orari di apertura.