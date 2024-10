Xbox, Microsoft prevede un calo dei ricavi in questo trimestre nonostante Call of Duty: Black Ops 6 (Di giovedì 31 ottobre 2024) Microsoft ha rivelato durante l’ultimo incontro con gli azionisti che prevede un calo dei ricavi per la divisione Xbox durante il secondo trimestre dell’anno fiscale 2025, che ricordiamo va dal 1 ottobre al 31 dicembre, nonostante il lancio di Call of Duty: Black Ops 6. Poche ore dopo la condivisione dei risultati finanziari del primo trimestre fiscale, decisamente positivi grazie ad Activision Blizzard, la CFO Amy Hood ha affermato che all’interno della società prevedono un calo dei ricavi a singola cifra alta (5 – 9%) anno su anno, dovuto in particolar modo alle vendite in calo dell’hardware. Inoltre la dirigente di Microsoft ha affermato che si aspetta che i ricavi della divisione contenuti e servizi Xbox, riguardante la vendita di giochi digitali, DLC, Game Pass, ecc, non cresceranno. Game-experience.it - Xbox, Microsoft prevede un calo dei ricavi in questo trimestre nonostante Call of Duty: Black Ops 6 Leggi tutto 📰 Game-experience.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)ha rivelato durante l’ultimo incontro con gli azionisti cheundeiper la divisionedurante il secondodell’anno fiscale 2025, che ricordiamo va dal 1 ottobre al 31 dicembre,il lancio diofOps 6. Poche ore dopo la condivisione dei risultati finanziari del primofiscale, decisamente positivi grazie ad Activision Blizzard, la CFO Amy Hood ha affermato che all’interno della società prevedono undeia singola cifra alta (5 – 9%) anno su anno, dovuto in particolar modo alle vendite indell’hardware. Inoltre la dirigente diha affermato che si aspetta che idella divisione contenuti e servizi, riguardante la vendita di giochi digitali, DLC, Game Pass, ecc, non cresceranno.

