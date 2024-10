Violente risse e furti: chiusi due bar e una discoteca a Ravenna (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ravenna, 31 ottobre 2024 – Sono stati adottati a tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico a seguito di vari episodi violenti che hanno coinvolto gli avventori e che si sono verificati sia al loro interno che all’esterno, i provvedimenti di chiusura per 15 giorni di due bar e di una discoteca, disposti oggi dal Questore di Ravenna, Lucio Pennella in applicazione dell’art.100 del Tulps (acronimo del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). A Castel Bolognese, il personale del Commissariato di Polizia di Stato di Faenza ha apposto i sigilli ad un bar che lo scorso agosto era stato teatro di due Violente risse che avevano visto la partecipazione di una ventina di avventori. Dai controlli effettuati anche in precedenza, il bar era già stato segnalato per le assidue frequentazioni di persone con parecchi precedenti penali e di polizia. Ilrestodelcarlino.it - Violente risse e furti: chiusi due bar e una discoteca a Ravenna Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 31 ottobre 2024), 31 ottobre 2024 – Sono stati adottati a tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico a seguito di vari episodi violenti che hanno coinvolto gli avventori e che si sono verificati sia al loro interno che all’esterno, i provvedimenti di chiusura per 15 giorni di due bar e di una, disposti oggi dal Questore di, Lucio Pennella in applicazione dell’art.100 del Tulps (acronimo del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). A Castel Bolognese, il personale del Commissariato di Polizia di Stato di Faenza ha apposto i sigilli ad un bar che lo scorso agosto era stato teatro di dueche avevano visto la partecipazione di una ventina di avventori. Dai controlli effettuati anche in precedenza, il bar era già stato segnalato per le assidue frequentazioni di persone con parecchi precedenti penali e di polizia.

