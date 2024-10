Vieni subito fuori Grande Fratello messaggio improvviso per Javier | inaspettato

Leggi tutto 📰 Caffeinamagazine.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Nella tarda mattinata di oggiè stato chiamato in giardino. Ad attenderlo c’era unasorpresa, unfatto arrivare proprio per lui. Per il pallavolista delsono stati giorni molto difficili questi, segnati dal decollo della relazione tra Shaila e Lorenzo. A proposito di Shaila, neppure per lei la vita nella casa è semplice. Nel corso della giornata del 30 ottobre i telespettatori che stavano vedendo il, nella consueta diretta 24 ore su 24, si sono accorti che c’è stato un brutto gesto nei suoi confronti. >> “Perché ti ho detto zo***la”., Shaila si scusa con Amanda: “A Napoli” In tanti hanno criticato questo modo di agire degli altri concorrenti, i quali adesso potrebbero anche essere rimproverati dagli autori del reality show.