Bergamonews.it - Venerdì 8 novembre lo sciopero nazionale di autobus, funicolare e tram

Leggi tutto 📰 Bergamonews.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Bergamo. ATB e TEB comunicano che2024, a causa dellodi 24 ore proclamato, come terza azione di, dalle Segreterie Nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl per il mancato rinnovo del CCNL di settore, per l’intera giornata i servizi di trasporto pubblico locale saranno limitati a quelli assolutamente indispensabili, da effettuarsi durante le fasce minime di garanzia (dalle ore 6.15 alle ore 9.15 e dalle ore 12.30 alle ore 15.30) con particolare attenzione ai servizi utilizzati dagli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Sarà cura di ATB e TEB comunicare tempestivamente sui propri canali di comunicazione l’elenco delle corse programmate. Limitatamente alla tratta Aeroporto-Stazione della Linea 1 il servizio verrà svolto per l’intera giornata, seppur in forma ridotta.