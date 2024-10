Valencia in ginocchio, scene apocalittiche e oltre 100 vittime. Allerta meteo in 6 regioni (Di giovedì 31 ottobre 2024) Si scava nel fango alla ricerca dei dispersi il giorno dopo l'alluvione che ha devastato Valencia. Il bilancio provvisorio sfora ormai le cento vittime dopo il ritrovamento di otto corpi in un garage del quartiere La Torre. Numeri che potrebbero ancora aumentare nelle prossime ore. Il passaggio della perturbazione, un fenomeno chiamato dai meteorologi Dana (depresión aislada en niveles altos, depressione isolata a livelli elevati) che in otto ore ha visto cadere la pioggia di un anno, ha lasciato scene di devastazione nella città spagnola e nei paesi limitrofi. Strade e autostrade, coperte dal fango, sono piene di carcasse ammassate di auto e camion. La regione è rimasta parzialmente isolata, si contano almeno 100mila sfollati e diverse strade e linee ferroviarie interrotte. In questo video le immagini drammatiche. Iltempo.it - Valencia in ginocchio, scene apocalittiche e oltre 100 vittime. Allerta meteo in 6 regioni Leggi tutto 📰 Iltempo.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Si scava nel fango alla ricerca dei dispersi il giorno dopo l'alluvione che ha devastato. Il bilancio provvisorio sfora ormai le centodopo il ritrovamento di otto corpi in un garage del quartiere La Torre. Numeri che potrebbero ancora aumentare nelle prossime ore. Il passaggio della perturbazione, un fenomeno chiamato dairologi Dana (depresión aislada en niveles altos, depressione isolata a livelli elevati) che in otto ore ha visto cadere la pioggia di un anno, ha lasciatodi devastazione nella città spagnola e nei paesi limitrofi. Strade e autostrade, coperte dal fango, sono piene di carcasse ammassate di auto e camion. La regione è rimasta parzialmente isolata, si contano almeno 100mila sfollati e diverse strade e linee ferroviarie interrotte. In questo video le immagini drammatiche.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Alluvione a, scenario apocalittico per le strade; Alluvioni in Spagna,piange 95 morti. Polemica per l’allerta tardiva. L’emergenza maltempo si sposta in Andalusia; Maltempo Spagna, è la tempesta del secolo:inondazioni lasciano 6 morti e tanta distruzione. ...;messa indalle alluvioni, persone intrappolate come topi e immagini. Oltre 50 morti; Alluvioni in Spagna si piangono decine di morti aSanchez | Mobiliteremo ogni risorsa Allerta per grandine Barcellona; Alluvioni in Spagna si piangono 70 morti aSanchez | Mobiliteremo ogni risorsa Allerta per grandine a Barcellona; Approfondisci 🔍

Valencia, esonda il fiume Turia. Scene apocalittiche

(quotidiano.net)

Decine di morti e dispersi dopo le piogge torrenziali che si sono abbattute sul sud est della Spagna nella giornata di ieri, 29 ottobre. Le immagini del day after: macchine accatastate, sopravvissuti ...

Scene apocalittiche da Chiva, Valencia: ecco la furia notturna dell'acqua

(ilgiornale.it)

Un fiume in piena ricopre ogni cosa e scorre con una velocità incredibile: ecco un video amatoriale ripreso da Chiva, cittadina dell'area di Valencia, durante le alluvioni della scorsa notte ...

Attacco a Beirut: immagini drammatiche di scene devastanti e apocalittiche

(assodigitale.it)

grida un giovane a bordo di un motorino, visibilmente scosso dalla devastazione che ha appena testimoniato. La scena si rivela sconvolgente, tanto che una donna, mentre scappa, esclama: â€śÈ una scena ...

La Serie apocalittica The 100 in prima tv free da stasera su Italia 1

(digital-news.it)

Nella serie apocalittica The 100 in 1° TV Free su Italia 1 dal 19 maggio, ogni martedì in seconda serata) il centinaio del titolo è rappresentato dai detenuti di una stazione spaziale rimandati sulla ...