Usa2024, Trump sfrutta gaffe Biden e si presenta su camion spazzatura (Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma, 31 ott. (askanews) – “Devo iniziare dicendo che 250 milioni di americani non sono spazzatura”, ha detto il candidato repubblicano alla Casa Bianca Donald Trump durante un comizio in Wysconsin, riferendosi alla gaffe del presidente americano Joe Biden, che martedì sembrava aver definito i sostenitori di Trump “spazzatura”. Trump ha indossato un giubbotto di sicurezza arancione ad alta visibilità per tutto il comizio ed è arrivato su un camion della spazzatura all’evento: Trump ha scherzato con la folla raccontando di essere stato prelevato dall’aeroporto su un camion della spazzatura decorato con il logo della sua campagna. L'articolo Usa2024, Trump sfrutta gaffe Biden e si presenta su camion spazzatura proviene da Ildenaro.it. Leggi tutto 📰 Ildenaro.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma, 31 ott. (askanews) – “Devo iniziare dicendo che 250 milioni di americani non sono”, ha detto il candidato repubblicano alla Casa Bianca Donalddurante un comizio in Wysconsin, riferendosi alladel presidente americano Joe, che martedì sembrava aver definito i sostenitori di”.ha indossato un giubbotto di sicurezza arancione ad alta visibilità per tutto il comizio ed è arrivato su undellaall’evento:ha scherzato con la folla raccontando di essere stato prelevato dall’aeroporto su undelladecorato con il logo della sua campagna. L'articoloe sisuproviene da Ildenaro.it.

