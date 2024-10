Troppe versioni sullo stesso frame: incidente probatorio per il video della cam3 (Di giovedì 31 ottobre 2024) Per la Procura di Rimini, che indaga sull'omicidio di Pierina Paganelli, si tratta della prova regina che incastra il 34enne senegalese Louis Dassilva. Per la difesa del senegalese 34enne si tratta di un soggetto che non ha nulla a che fare col loro assistito. Secondo quanto raccolto dagli Riminitoday.it - Troppe versioni sullo stesso frame: incidente probatorio per il video della cam3 Leggi tutto 📰 Riminitoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Per la Procura di Rimini, che indaga sull'omicidio di Pierina Paganelli, si trattaprova regina che incastra il 34enne senegalese Louis Dassilva. Per la difesa del senegalese 34enne si tratta di un soggetto che non ha nulla a che fare col loro assistito. Secondo quanto raccolto dagli

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:sullo: incidente probatorio per il video della cam3; GTA 6: lePS5 e PS5 Pro avranno lorate, secondo gli esperti di Digital Foundry; Grand Theft Auto VI: il primo trailer non è cinematico, per un ex Rockstar "la grafica di gioco sarà uguale"; Cronaca; Approfondisci 🔍

ASUS TUF GeForce RTX 4070 Ti Super, la recensione dell'upgrade che punta al 4K

(msn.com)

Lanciata nel corso del CES 2024, NVIDIA RTX 4070 Ti Super rappresenta l'ultima proposta per la fascia medio-alta del team verde, prima dell'arrivo delle nuove GPU Blackwell. Questo refresh porta in do ...

Concorsi PNRR: troppe anomalie

(tecnicadellascuola.it)

Sono la madre di una insegnante precaria della scuola, ho seguito con attenzione tutto l’iter dello svolgimento dei concorsi PNRR 2023 relativi alle classi di concorso ADSS e ADMM Lombardia, e ...

Single ma non troppo streaming

(comingsoon.it)

Il film Single ma non troppo è disponibile in streaming a noleggio su: Rakuten TV a 3,99€ per la versione HD; Google Play; Apple Itunes a 3,99€ per la versione SD, a 3,99€ per la versione ...

Phasmophobia svela risoluzione e frame-rate su PS5 e Xbox Series X|S: solo una console raggiunge i 120 fps

(msn.com)

Phasmophobia ha diverse opzioni grafiche su console, ma solo una di queste può arrivare a offrire la modalità a 120 fps, salvo ulteriori aggiornamenti dopo l'accesso anticipato.