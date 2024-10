Biccy.it - TrigNO e Chiara infrangono il regolamento ad Amici: cosa hanno fatto

(Di giovedì 31 ottobre 2024)Bacciinfranto ilade le loro professoresse si sono duramente arrabbiate. Come prevede ildella trasmissione, infatti, gli allievi non possono interagire con i fan via social né privatamente né pubblicamente e invece i due lo. Nel dettaglio è statoa farlo all’interno di una chat di gruppo di Instagram. Una fan gli ha chiesto se preferisse il tè alla pesca o al limone e lui ha risposto “limone tutta la vita” e non contento ha pure inviato un brevissimo filmato di lui insieme. Messi entrambi davanti allo sbaglio dalle loro rispettive insegnanti Anna Pettinelli e Alessandra Celentano,chiesto scusa assumendosi tutte le responsabilità e nonostante la ballerina fosse solo parte passiva del fattaccio si è ugualmente presa una bella sgridata.