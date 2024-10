Travolto in bici da un'auto: muore poco dopo il ricovero in ospedale (Di giovedì 31 ottobre 2024) Travolto da un'auto mentre pedalava per le vie del paese dove era nato e aveva sempre vissuto, è spirato poco dopo il ricovero all'ospedale di Manerbio. Questo il drammatico destino di un 83enne di Verolanuova: il suo cuore ha cessato di battere dopo il terribile incidente avvenuto verso le 11.30 Bresciatoday.it - Travolto in bici da un'auto: muore poco dopo il ricovero in ospedale Leggi tutto 📰 Bresciatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)da un'mentre pedalava per le vie del paese dove era nato e aveva sempre vissuto, è spiratoilall'di Manerbio. Questo il drammatico destino di un 83enne di Verolanuova: il suo cuore ha cessato di battereil terribile incidente avvenuto verso le 11.30

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:inda un'poco dopo il ricovero in ospedale;inda un'un uomo; Ciclista investito da un'in zona Ponte di Mezzo: morto 62enne;e ucciso da un'mentre è in, morto Angelo Salvatore Congiu; Pisa,ciclistada un’sui lungarni: chi è la vittima; Schianto a Ferragosto. Ciclistadadopo cinque giorni; Approfondisci 🔍

Muore a 14 anni mentre va a scuola in bici: Eleonora travolta da un'auto e sbalzata a terra

(today.it)

L'incidente è avvenuto a Sant'Angelo di Piove di Sacco: la giovane era in bici quando ha impattato contro una Golf Bianca sfondando il vetro anteriore dell'auto. Trasportata in ospedale, è morta dopo ...

Piove di Sacco. Va a scuola in bici, travolta da un’auto: muore in ospedale

(informazione.it)

La mattina di lunedì 28 ottobre una ragazza di 14 anni è stata investita da un’auto mentre era in sella alla sua bicicletta in via San Polo a Sant’Angelo di Piove Di Sacco. Le sue condizioni sono pars ...

Ciclista travolto da un’auto. Muore a 62 anni in via Pomposa. È la ventesima vittima da gennaio

(msn.com)

Nella stessa via Pomposa dove il primo dicembre 2022 perse la vita Manuel Ntube, 16 anni, anche lui travolto ... impatto con la bicicletta erano ben visibili anche sull’auto, con tutta la ...

Padova, studentessa in bici travolta da un'auto mentre va a scuola: è gravissima

(leggo.it)

Lotta tra la vita e la morte una studentessa minorenne che oggi, 28 ottobre, attorno alle 7.30 del mattino, mentre stava percorrendo in bicicletta via San Polo a Sant'Angelo di Piove di ...