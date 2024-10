Software inverte positivo e negativo nei risultati dei test di gravidanza: è caos (Di giovedì 31 ottobre 2024) Un problema tecnico ha causato l’inversione dei risultati dei test di gravidanza nel laboratorio analisi dell’Ospedale Parini di Aosta, portando le pazienti in stato interessante a risultare negative, e viceversa. L’anomalia, scoperta all’inizio di ottobre, ha riguardato 11 donne e ha destato grande preoccupazione. La vicenda è stata resa pubblica dalle pagine locali del quotidiano La Stampa. La Scoperta dell’Errore e il Ruolo del Centro di Procreazione Medicalmente Assistita L’errore è stato individuato dopo che una paziente sottoposta a fecondazione assistita ha ricevuto un risultato negativo anomalo, con valori insoliti. Gli specialisti del Centro di Procreazione Medicalmente Assistita dell’Ospedale Beauregard hanno quindi invitato la donna a ripetere il test e segnalato la situazione al laboratorio analisi del Parini. Thesocialpost.it - Software inverte positivo e negativo nei risultati dei test di gravidanza: è caos Leggi tutto 📰 Thesocialpost.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Un problema tecnico ha causato l’inversione deideidinel laboratorio analisi dell’Ospedale Parini di Aosta, portando le pazienti in stato interessante a risultare negative, e viceversa. L’anomalia, scoperta all’inizio di ottobre, ha riguardato 11 donne e ha destato grande preoccupazione. La vicenda è stata resa pubblica dalle pagine locali del quotidiano La Stampa. La Scoperta dell’Errore e il Ruolo del Centro di Procreazione Medicalmente Assistita L’errore è stato individuato dopo che una paziente sottoposta a fecondazione assistita ha ricevuto un risultatoanomalo, con valori insoliti. Gli specialisti del Centro di Procreazione Medicalmente Assistita dell’Ospedale Beauregard hanno quindi invitato la donna a ripetere ile segnalato la situazione al laboratorio analisi del Parini.

