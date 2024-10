Semina il panico al Maggiore, poi tenta di rubare in un bar: arrestato ventenne (Di giovedì 31 ottobre 2024) TRIESTE - Prima di finire in manette ed essere portato nel carcere del Coroneo aveva creato non poco scompiglio all'interno del reparto di Radiologia dell'ospedale Maggiore. Nella giornata di ieri 30 ottobre un cittadino poco più che ventenne originario del Gambia è stato arrestato dalla Squadra Triesteprima.it - Semina il panico al Maggiore, poi tenta di rubare in un bar: arrestato ventenne Leggi tutto 📰 Triesteprima.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) TRIESTE - Prima di finire in manette ed essere portato nel carcere del Coroneo aveva creato non poco scompiglio all'interno del reparto di Radiologia dell'ospedale. Nella giornata di ieri 30 ottobre un cittadino poco più cheoriginario del Gambia è statodalla Squadra

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:ilal, poi tenta di rubare in un bar: arrestato ventenne; Piombino,ilal pronto soccorso per essere visitato prima degli altri pazienti: denunciato; Entra in ospedale e si cosparge di alcol, attimi ditra pazienti e medici: "Do fuoco a tutto";ilal pronto soccorso con un estintore; Il Mossad e la "strategia del caos": il blitziltra i miliziani; Umbertide, evade dai domiciliari eilin auto; Approfondisci 🔍

Spranga e minacce al Maggiore: denunciato l’aggressore

(bolognatoday.it)

È stato denunciato a piede libero dai carabinieri di Borgo Panigale il 52enne che martedì sera si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale ... L'uomo, visibilmente alterato, aveva seminato il ...

Sangue e filmati incastrano i rapinatori con casco e pistola. Avevano seminato il panico alla Grande Mela e in un distributore di benzina

(msn.com)

Rapinatori con il casco arrestati, avevano rapinato con un'arma un distributore di benzina e una gioielleria a Verona e Lugagnano di Sona. Nella mattinata del 15 ottobre scorso, ...

Semina il panico e aggredisce una paziente al pronto soccorso dell'ospedale di Empoli

(msn.com)

Questa volta è accaduto al San Giuseppe di Empoli dove un paziente, arrivato in pronto soccorso e poi ricoverato in psichiatria, ha seminato il panico ... con sempre maggiore frequenza a episodi ...

Armato di machete e con mano sanguinante semina il panico in centro storico: fermato

(ilrestodelcarlino.it)

Poco prima infatti, tutte ubriache e conseguentemente moleste, quelle solite presenze turbolente che animano da tempo piazza Amiani, discutevano tra loro ad alta voce, insultandosi affacciati al ...