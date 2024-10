“Se parlo è perché so delle cose” continua il botta e risposta tra Taylor Mega e Chiara Ferragni (Di giovedì 31 ottobre 2024) continua il botta e risposta tra Chiara Ferragni e Taylor Mega; quest’ultima, “ospite” speciale del videoclip di Fedez nel dissing contro Tony Effe – ex di lei – ha diChiarato a Le Iene di aver avuto una relazione con l’ex marito dell’imprenditrice digitale, ma di non poter parlare di tradimento in quanto i due sarebbero stati una coppia aperta. La diChiarazione è però stata smentita dalla stessa Ferragni, che a Striscia ha negato di essere mai stata in una coppia aperta con Fedez. Vi raccomandiamo Chiara Ferragni a Taylor Mega: "Non sono mai stata in una coppia aperta Non lo sapevo" L'imprenditrice, raggiunta da Striscia la Notizia con il Tapiro d'oro numero 1500, ha negato quanto detto da Taylor Mega. News.robadadonne.it - “Se parlo è perché so delle cose” continua il botta e risposta tra Taylor Mega e Chiara Ferragni Leggi tutto 📰 News.robadadonne.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)iltra; quest’ultima, “ospite” speciale del videoclip di Fedez nel dissing contro Tony Effe – ex di lei – ha dito a Le Iene di aver avuto una relazione con l’ex marito dell’imprenditrice digitale, ma di non poter parlare di tradimento in quanto i due sarebbero stati una coppia aperta. La dizione è però stata smentita dalla stessa, che a Striscia ha negato di essere mai stata in una coppia aperta con Fedez. Vi raccomandiamo: "Non sono mai stata in una coppia aperta Non lo sapevo" L'imprenditrice, raggiunta da Striscia la Notizia con il Tapiro d'oro numero 1500, ha negato quanto detto da

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Ferragnez, Taylor Mega rilancia: "Anche lei vedeva altri,perché so delle"; Taylor Mega: «Fedez e Chiara Ferragni erano una coppia aperta. Lei frequentava altri? Seè perché so del; Taylor Mega: «Chiara Ferragni e Fedez erano una coppia aperta, lei a Striscia ha mentito. Seè perché so; Taylor Mega: "Fedez e Chiara Ferragni coppia aperta. Non posso avere figli, attaccata anche per questo"; Taylor Mega all’attacco: “Ferragni e Fedez erano coppia aperta. Seè perché…”; Scoppia la bomba di Taylor Mega, per lei Fedez e Chiara Ferragni erano una coppia aperta: «Lei non poteva dire nient’altro, ma io seè perché so delle». E poi dice la sua su Cristiano Ronaldo; Approfondisci 🔍

Taylor Mega: «Chiara Ferragni e Fedez erano una coppia aperta, lei a Striscia ha mentito. Se parlo è perché so delle cose...»

(msn.com)

Taylor Mega ritorna a parlare delle sue rivelazioni scottanti su Fedez e Chiara Ferragni. Dopo il rumoroso dissing tra il rapper di Rozzano e Tony Effe, ...

Ferragnez, Taylor Mega rilancia: "Anche lei vedeva altri, parlo perché so delle cose"

(today.it)

Ospite del podcast Gurulandia, Taylor Mega ha rilasciato nuove dichiarazioni in merito: "Ognuno dice quello che vuole dire, ognuno capisce quello che vuole capire. Io se parlo, parlo perché so delle ...

Taylor Mega: «Fedez e Chiara Ferragni erano una coppia aperta. Lei frequentava altri? Se parlo è perché so delle cose»

(msn.com)

Taylor Mega nelle ultime settimane è finita al centro del gossip nazionale, dopo il dissing tra Fedez e Tony Effe. In ...

Di cosa parlano le donne?

(27esimaora.corriere.it)

Di cosa parlano le donne tra di loro? Me lo sono domandata perché da quando è nato questo blog ho parlato tanto di maternità, di non maternità, di famiglia, di lavoro che non lascia spazio alla ...