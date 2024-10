Sport.quotidiano.net - Rinascita, insidia Torino. Taylor osservato speciale

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Sarà la Reale Mutuaa ospitare RivieraBanca per l’ottava giornata di campionato. Il match, che si giocherà in anticipo domani sera per esigenze televisive (dalle 21 su RaiSport), vale come spartiacque piuttosto importante per la stagione biancorossa. Dopo aver affrontato tante big, infatti, Rbr avrà a che fare in sequenza cone Cento (mercoledì prossimo), due squadre che sommano 4 vittorie totali nei primi sette turni. Occasione d’oro per continuare a correre, pur se i punti di forza della Reale Mutua sono chiari e definiti.è a 6 punti, con una vittoria in casa (+21 su Brindisi) e due fuori (a Livorno e Cento). Quattro le sconfitte, due tra le mura amiche (Verona e Udine) e due in viaggio (Cantù e Orzinuovi). È un bilancio con poche sorprese, con ko di fronte a top team e successi su squadre di bassa classifica, compresa l’attuale Brindisi.