Raffica di furti in appartamento, ladri in azione in quattro comuni (Di giovedì 31 ottobre 2024) furti a Raffica nell'area frentana la sera di mercoledì 30 settembre. Numerose le segnalazioni arrivate al numero d'emergenza 112, che hanno impegnato i carabinieri della compagnia di Lanciano nei comuni di Frisa, Castel Frentano e Lanciano.Almeno sei i casi segnalati ai militari, tra furti Chietitoday.it - Raffica di furti in appartamento, ladri in azione in quattro comuni Leggi tutto 📰 Chietitoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)nell'area frentana la sera di mercoledì 30 settembre. Numerose le segnalazioni arrivate al numero d'emergenza 112, che hanno impegnato i carabinieri della compagnia di Lanciano neidi Frisa, Castel Frentano e Lanciano.Almeno sei i casi segnalati ai militari, tra

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: La banda della Mercedes bianca che terrorizza il quartiere,e i residenti fanno le sentinelle;diinin azione in quattro comuni;die truffe in casa:in azione dal viale a san Giacomo; Coteto,dinegli appartamenti: "Ecco come ci hanno fuso la cassaforte, non ci sentiamo più sicuri";nel quartiere, svaligiati una decina di appartamenti; San Zeno,si arrampicano sui tubi del gas:diin

La banda della Mercedes bianca che terrorizza il quartiere. Furti a raffica e i residenti fanno le sentinelle

(romatoday.it)

Alle porte di Roma una banda di ladri sta commettendo una serie di furti negli appartamenti e nelle ville. I residenti si sono uniti una chat di WhatsApp per allertarsi a vicenda ...

Ladri in azione a Varese: raffica di colpi nei quartieri residenziali

(laprovinciadivarese.it)

Quattro tentativi di effrazione a Lissago e Bobbiate. I filmati delle telecamere di sorveglianza rivelano i volti dei malviventi che, con un modus operandi sempre più rodato, colpiscono le villette. R ...

Calabritto, furti nelle case: razzia di denaro e preziosi

(msn.com)

Furti a raffica nelle abitazioni di Calabritto. Almeno cinque le case svaligiate. Portati via denaro e oggetti preziosi. Ad agire con molta probabilità potrebbe essere una banda di ...

Tunnel vision, la nuova tecnica dei ladri per trovare gli appartamenti da svaligiare

(romatoday.it)

I due malviventi sorpresi dalla polizia mentre erano impegnati in alcuni sopralluoghi in zona San Paolo ...