Putin non è più così influente in Asia centrale, pure se ne ha bisogno (Di giovedì 31 ottobre 2024) Gli sforzi del presidente russo Vladimir Putin per mostrarsi tutt'altro che isolato dal punto di vista internazionale, che hanno trovato una delle loro massime espressioni nel

L’Uzbekistan ha annunciato che per il momento non entrerà a far parte ufficialmente dell’Unione economica eurasiatica. I motivi dello scetticismo di Astana e Tashkent Gli sforzi del presidente russo ...

Al Bano: “Putin è il più occidentale di tutti i russi, è stato mal consigliato”

(huffingtonpost.it)

Il cantante si racconta in un’intervista al Corriere della Sera: "Se avessi investito a Milano tutto quello che ho investito in Puglia oggi sarei ...

Musk e Putin «in continuo contatto dal 2022», la rivelazione del Wsj. Il caso di Starlink che non fu attivata su Taiwan

(msn.com)

Aveva negato di simpatizzare per Mosca, affermando di aver parlato con Putin solamente una volta, per di più solo di argomenti legati allo spazio. Eppure, secondo un nuovo rapporto ...

L'occidente spera di contenere la Russia portandola a negoziare, ma logorare Putin non basta

(ilfoglio.it)

Il presidente russo vuole estinguere l’indipendenza dell’Ucraina, non è interessato alle trattative. L’occidente deve abbandonare le cautele e aiutare Volodymyr Zelensky a vincere, l’alternativa è uno ...