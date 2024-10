Perugia: tragedia in area di servizio, una donna investita dalla propria auto mentre fa rifornimento (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una tragica notizia ha scosso Perugia, dove una donna ha perso la vita in un incidente avvenuto in un’area di servizio. L’episodio si è verificato presso un distributore di benzina Ip, un luogo di sosta comune per gli automobilisti, che si è trasformato in scena di un dramma. La vittima, mentre stava effettuando il rifornimento, è stata colpita dalla sua stessa vettura che è scivolata indietro. Questo evento ha suscitato grande tristezza e ha richiamato l’attenzione su questioni di sicurezza all’interno di queste strutture, dove migliaia di persone si fermano ogni giorno. La dinamica dell’incidente Secondo le prime ricostruzioni, la donna si trovava all’interno dell’area di servizio Ip per effettuare il rifornimento di carburante alla propria auto. mentre era intenta a fare il pieno, la vettura ha improvvisamente iniziato a muoversi all’indietro. Gaeta.it - Perugia: tragedia in area di servizio, una donna investita dalla propria auto mentre fa rifornimento Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una tragica notizia ha scosso, dove unaha perso la vita in un incidente avvenuto in un’di. L’episodio si è verificato presso un distributore di benzina Ip, un luogo di sosta comune per glimobilisti, che si è trasformato in scena di un dramma. La vittima,stava effettuando il, è stata colpitasua stessa vettura che è scivolata indietro. Questo evento ha suscitato grande tristezza e ha richiamato l’attenzione su questioni di sicurezza all’interno di queste strutture, dove migliaia di persone si fermano ogni giorno. La dinamica dell’incidente Secondo le prime ricostruzioni, lasi trovava all’interno dell’diIp per effettuare ildi carburante allaera intenta a fare il pieno, la vettura ha improvvisamente iniziato a muoversi all’indietro.

Donna muore travolta dalla sua auto mentre fa benzina

blogsicilia.it

Tragedia a Perugia: donna di 65 anni muore travolta dalla sua auto alla stazione Ip mentre tentava di bloccarla in movimento.

corrieredellumbria.it

giornaledipuglia.com

corrieresalentino.it

