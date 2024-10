Palazzo Coppedè, la "velatura" a distanza ravvicinata non cancella "Mussolini" (Di giovedì 31 ottobre 2024) I lavori a Palazzo Coppedè sono tutt'ora in corso ma le scritte fasciste non sono state cancellate. Soltanto una "velatura" nella facciata ma da vicino il riferimento al duce Benito Mussolini è facilmente distinguibile. E' passato circa un anno dalle polemiche, in particolare di Anpi Messinatoday.it - Palazzo Coppedè, la "velatura" a distanza ravvicinata non cancella "Mussolini" Leggi tutto 📰 Messinatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) I lavori asono tutt'ora in corso ma le scritte fasciste non sono statete. Soltanto una "" nella facciata ma da vicino il riferimento al duce Benitoè facilmente distinguibile. E' passato circa un anno dalle polemiche, in particolare di Anpi

A Roma c’è un quartiere che sembra un piccolo borgo fatato, nascosto nel traffico della città

(funweek.it)

È il quartiere Coppedè. Una volta varcato l’arco d ... con facciate dorate e figure di donne dipinte. Così come il Palazzo del Ragno, accompagnato da una grande aracnide decorata sopra ...

Coppedè, il quartiere di Roma che sembra uscito da una fiaba

(msn.com)

Il Quartiere Coppedè, situato tra Via Tagliamento e ... Uno degli edifici più noti è il Palazzo del Ragno, caratterizzato da una scultura che raffigura un ragno sul portone principale, simbolo ...

Coppedè, Gino

(sapere.it)

1895) e Türcke, i palazzi Pastorino e Zuccarino, una casa in via Maragliano (1907). Suo a Roma il caratteristico gruppo di case (noto come “quartiere Coppedè”) tra via Tagliamento e piazza Buenos ...

(comingsoon.it)

