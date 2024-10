Liberoquotidiano.it - ORTUR presenta la macchina per incisione a laser H20 con algoritmi visivi e funzionalità di sicurezza all'avanguardia

(Di giovedì 31 ottobre 2024) NEW YORK, 31 ottobre 2024 /PRNewswire/annuncia il lancio di H20, una versatileperprogettata per incisori professionisti e appassionati del fai da te. La H20 è impiegabile per un'ampia gamma di applicazioni die taglio, combinando tecnologia avanzata conintuitive adatte a diversi livelli di competenza. LaH20 è caratterizzata dalla struttura di contenimento scollegabile, che consente la personalizzazione in base alle specifiche esigenze del progetto, migliorando lae la praticità. È dotata di illuminazione integrata, pulsante di arresto di emergenza e sistema di aspirazione dei fumi per creare un ambiente operativo più sicuro. Inoltre, la piattaforma di sollevamento elettrica integrata può essere regolata per adattarsi a diverse altezze degli oggetti da incidere, aumentando ulteriormente la versatilità.