Docenti e ricercatori della facoltà di Psicologia dell'Università Cattolica, ma anche esperti professionisti del settore, mettono a disposizione del territorio bresciano le loro competenze e ricerche attraverso il Nuovo Servizio di Psicologia clinica e forense, attivato nel campus di via Garzetta, a Mompiano. Lo sportello svolgerà attività di consulenza e intervento, formazione e ricerca nell'ambito della Psicologia Clinica e Forense con l'obiettivo di rispondere ai bisogni delle persone e degli enti territoriali che operano nell'ambito psicologico e sociale, con le altre strutture dell'Ateneo, in particolare con il dipartimento di psicologia, con la Scuola di specializzazione in psicologia clinica e con gli altri servizi dell'Università.

Nuovo sportello psicologico con i ricercatori della Cattolica a disposizione della città

Svolgerà attività di consulenza, intervento e formazione . Obiettivo: rispondere ai bisogni delle persone e degli enti.

La Cattolica presenta il nuovo servizio di Psicologia clinica e forense

Fornirà supervisione individuale e di gruppo per professionisti, ma anche servizi di consulenza clinica e psicoterapia individuale ...

A partire da questo mese, alla scuola “Renato Fucini” sarà di nuovo attivo lo sportello di ascolto psicologico dedicato agli studenti. Il servizio, realizzato in collaborazione con la ...

