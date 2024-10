Move City Sport 2024: un successo in crescita (Di giovedì 31 ottobre 2024) Si è conclusa molto positivamente l’edizione 2024 di Move City Sport, l’evento internazionale B2B di riferimento per lo Sport e l’impiantistica Sportiva. Le due giornate di manifestazione, il 22 e 23 ottobre, hanno segnato un passo in avanti decisivo per il settore, confermando Move City Sport come un appuntamento chiave per professionisti, aziende e istituzioni. Promosso da Ais (Associazione Impianti Sportivi) e organizzato da Paysage (Promozione e Sviluppo per l’Architettura del Paesaggio), Promoberg, Fierecom & Events e MG Global Services. La ‘due giorni’ di Move City Sport, con il patrocinio di Coni, Anci, Sport e Salute e le maggiori Federazioni e Associazioni Sportive, ha registrato la partecipazione di oltre 2. Leggi tutto 📰 Bergamonews.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Si è conclusa molto positivamente l’edizionedi, l’evento internazionale B2B di riferimento per loe l’impiantisticaiva. Le due giornate di manifestazione, il 22 e 23 ottobre, hanno segnato un passo in avanti decisivo per il settore, confermandocome un appuntamento chiave per professionisti, aziende e istituzioni. Promosso da Ais (Associazione Impiantiivi) e organizzato da Paysage (Promozione e Sviluppo per l’Architettura del Paesaggio), Promoberg, Fierecom & Events e MG Global Services. La ‘due giorni’ di, con il patrocinio di Coni, Anci,e Salute e le maggiori Federazioni e Associazioniive, ha registrato la partecipazione di oltre 2.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: un successo in crescita; Conclusa la seconda edizione di; A Bergamo il 22 e 23 ottobre l'evento: Assopiscine promuove la sicurezza in acqua;: già molti operatori in Fiera Bergamo per la “due giorni” dedicata a chi progetta, costruisce, gestisce e riqualifica le strutture sportive; La Piscina protagonista aldi Bergamo; Approfondisci 🔍

Move City Sport, i workshop dedicati al verde sportivo e alla progettazione

(bergamonews.it)

I workshop approfondiranno l'importanza dei tappeti erbosi nello sport e la valorizzazione degli spazi urbani attraverso sport e architettura ...

Gossip: Man City eye Gyokeres

(msn.com)

Pep Guardiola wants to pursue RB Leipzig defender Castello Lukeba, with the Manchester City boss keen to bring in the 21-year-old Frenchman next summer. (Fichajes - in Spanish) ...

Manchester City-Southampton, probabili formazioni e dove vederla

(sportpaper.it)

Queste le probabili formazioni di Manchester City e Southampton in vista della sfida di domani con la squadra di Guardiola chiamata a rincorrere dietro al Liverpool. Manchester City-Southampton, le pr ...

Arsenal eye move for ex-Man City star as Barcelona open to selling forward in January transfer window

(msn.com)

Arsenal are one of two Premier League sides considering a move for Barcelona forward Ferran Torres in the January transfer window.