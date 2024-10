Ministro spagnolo, 'ci sono ancora persone morte nei veicoli' (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il bilancio delle vittime dell'alluvione a Valencia è destinato a salire mentre continuano le ricerche e un numero imprecisato di persone è ancora disperso. "Purtroppo ci sono persone morte all'interno di alcuni veicoli", ha dichiarato il Ministro dei Trasporti spagnolo Óscar Puente riferendosi alle centinaia di auto e camion bloccati sulle strade coperte di fango, come riporta Ap. Quotidiano.net - Ministro spagnolo, 'ci sono ancora persone morte nei veicoli' Leggi tutto 📰 Quotidiano.net (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il bilancio delle vittime dell'alluvione a Valencia è destinato a salire mentre continuano le ricerche e un numero imprecisato didisperso. "Purtroppo ciall'interno di alcuni", ha dichiarato ildei TrasportiÓscar Puente riferendosi alle centinaia di auto e camion bloccati sulle strade coperte di fango, come riporta Ap.

Ministro spagnolo, 'ci sono ancora persone morte nei veicoli'

(ansa.it)

"Purtroppo ci sono persone morte all'interno di alcuni veicoli", ha dichiarato il ministro dei Trasporti spagnolo Óscar Puente riferendosi alle centinaia di auto e camion bloccati sulle strade coperte ...

Alluvione Dana, soccorritori al lavoro per cercare i dispersi. Polemiche sull’alert inviato tardi alla popolazione

(editorialedomani.it)

Secondo le autorità spagnole i dispersi «sono molti» ma non c’è un numero quantificato per il momento. La Francia ha offerto di inviare in aiuto 250 vigili del fuoco. Il ministero dell’Interno in una ...

Le conseguenze delle disastrose alluvioni a Valencia

(ilpost.it)

Il ministero dell’Interno spagnolo ha detto che solo nella ... Tra le decine di persone che risultano ancora disperse ci sono almeno due agenti della Guardia Civil impegnati nei soccorsi. Il ministro ...

Che cosa significa Dana e perché le immagini e i tragici numeri dell'alluvione a Valencia dovrebbero far riflettere tutti

(vanityfair.it)

Non è un fenomeno nuovo quello che è accaduto in Spagna, ma la sua intensità non ha paragoni nell'ultimo secolo colpa anche delle temperature. Sono più di 90 i morti e decine i dispersi ...