Milan Corsera | i due grandi problemi di Paulo Fonseca

Milan, Corsera: dalla difesa che appare sempre più in difficoltà al fattore Rafael Leao: ecco i limiti di mister Paulo Fonseca L'inizio di stagione del Milan di Paulo Fonseca è stato davvero disastroso e probabilmente nessuno si sarebbe aspettato così tante difficoltà. Se quindi si vuole provare a fare un primo bilancio di questo avvio di campionato, è molto semplice riscontrare due grandi problemi che stanno accompagnando il tecnico portoghese in questa sua nuova avventura. In primis c'è sicuramente la difesa, il problema principale di questo Milan. Sì, perché la retroguardia è spesso mal posizionata e soffre molto le trame offensive avversarie. Non a caso, i tanti goal subiti dei rossoneri sono arrivati a causa di alcune disattenzioni. C'è poi da sottolineare anche il fattore Rafael Leao.

Dopo aver perso le prime due partite europee contro Liverpool e Bayer Leverkusen, il Milan ospita stasera il Club Brugge a San Siro per la terza giornata di Champions League. Questa è una ...

Il Corriere della Sera oggi in edicola in prima pagina si è concentrato anche sulla sconfitta subita dal Milan, beffato per 2-1 dalla Fiorentina all'Artemio Franchi. I rossoneri hanno fallito due ...

Due sconfitte in cinque giorni per il Milan che, dopo il ko in Champions League in casa del Bayer Leverkusen, ieri è uscito con zero punti in tasca anche dalla trasferta di campionato sul campo della ...

La squadra di Fonseca e quella di Conte si incontrano a San Siro per la decima giornata di campionato. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale ...