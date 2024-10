Ilrestodelcarlino.it - Medici di famiglia in sciopero: "L’Ausl non ci ha più contattati"

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Idiscioperano. La decisione è stata presa dal Consiglio direttivo della Fimmg di Bologna nella tarda serata di ieri: si fermeranno lunedì 11 novembre. Lo annuncia Salvatore Bauleo, segretario provinciale e vice segretario regionale della Fimmg (Federazione italianadina generale) dopo uno stato di agitazione che andava avanti da diverse settimane. "Nonostante gli impegni presi davanti al Prefetto, la direttrice delle Cure primarie delnon ci ha convocati come concordato in Prefettura e non ha nemmeno fissato una data nei prossimi giorni – fa sapere Bauleo –. A questo punto, considerato lo stato di agitazione da noi già proclamato da settimane e venuti meno gli impegni presi dall’Azienda Usl attraverso la direttrice delle Cure primarie, non possiamo non procedere con lo. Non abbiamo alternative, non ce ne hanno lasciate.