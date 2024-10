Ilgiorno.it - Maxi-assessorato, il gran rifiuto: "No, senza il ruolo di vicesindaco"

Leggi tutto 📰 Ilgiorno.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Non è stata indolore l’operazione di switch delle deleghe. Perché, ad esempio, Antonio Lamiranda ha dato picche al sindaco Roberto Di Stefano. "ildi, non accetto le deleghe aggiuntive", ha fatto presente l’assessore di Fratelli d’Italia in maggioranza. Ildi vice non è stato riassegnato. Così, la questione resta ancora aperta. Cerca più spazio in Giunta FdI. Che alle elezioni amministrative del 2022 fece male, molto male, con appena il 5,5% e un solo consigliere comunale e anche alle Politiche non volò rispetto alle aspettative. Di Stefano, però, sembra non cedere: ai meloniani nessuna ulteriore valorizzazione nei posti di comando nel governo cittadino. Così, restano la sua lista civica con Loredana Paterna e Forza Italia.