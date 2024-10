Mattarella: risorse concentrate a favore pochi è contrario della democrazia (Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma, 31 ott. (askanews) – “In economia, l’estrazione di risorse a beneficio di pochi, produce solo concentrazione di potere, che è l’esatto contrario della democrazia”. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo alla Giornata mondiale del Risparmio. Il capo dello Stato ha citato “i tre premi Nobel per l’economia di quest’anno, Daron Acemoglu, Simon Johnson e James Robinson: solo i Paesi che orientano le proprie istituzioni economiche e politiche all’inclusione – anche quella finanziaria – sono in grado di prosperare nel lungo periodo”. L'articolo Mattarella: risorse concentrate a favore pochi è contrario della democrazia proviene da Ildenaro.it. Leggi tutto 📰 Ildenaro.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma, 31 ott. (askanews) – “In economia, l’estrazione dia beneficio di, produce solo concentrazione di potere, che è l’esatto”. Lo ha sottolineato il PresidenteRepubblica Sergio, intervenendo alla Giornata mondiale del Risparmio. Il capo dello Stato ha citato “i tre premi Nobel per l’economia di quest’anno, Daron Acemoglu, Simon Johnson e James Robinson: solo i Paesi che orientano le proprie istituzioni economiche e politiche all’inclusione – anche quella finanziaria – sono in grado di prosperare nel lungo periodo”. L'articoloproviene da Ildenaro.it.

