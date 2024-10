Unlimitednews.it - Mattarella “La tutela del risparmio è una priorità della Repubblica”

(Di giovedì 31 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “La lotta all’inflazione, ladel valore reale dei risparmi sono impegni prioritari per qualsiasi Stato e, in particolare, per la nostra”. Così il presidente, Sergio, intervenendo alla 100^ Giornata Mondiale delorganizzata dall’Acri. “Incoraggiare ilsignifica incentivarlo come fonte importante del processo economico”, aggiunge. sat/gsl (Fonte video: Quirinale) Unlimited News - Notizie dal mondo